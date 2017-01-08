.Russia сыграет с Virtus.pro в первом туре WESG на 1,5 миллиона долларов

Организаторы турнира World Electronic Sports Games опубликовали расписание матчей группового этапа турнира в дисциплине CS:GO. В первом раунде секстета А российская .Russia встретится с польской пятеркой Virtus.pro. Казахстанская k23 поборется с чешской rEAK за первые очки в группе B.

В стадию игр на выбывание пройдут по три команды из четырех групп, победители которых начнут свое выступление со второго раунда плей-офф. Всего в соревнованиях с призовым фондом 1,5 миллиона долларов примут участие 24 коллектива, члены каждого из которых имеют одно гражданство. Победитель чемпионата определится 15 января в китайском Чанчжоу.