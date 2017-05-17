Российскую Hala Ares сняли с квалификации к "мэйджору" в Кракове

Состав по Counter-Strike российской организации Hala Ares получил дисквалификацию на турнире CIS Minor Championship, который является отборочным этапом в СНГ-регионе к предстоящему "мэйджору" в Кракове. Причиной стало подозрение в использовании одним из членов состава мошеннических программ для автоматического прицеливания в публичных играх (VAC-бан).

Согласно регламенту разработчика игры – корпорации Valve – игроки с VAC-баном не могут участвовать в любых стадиях турниров категории Major, призовой фонд которых составляет миллион долларов. Представители организации Hala Ares признали недоработку и извинились перед болельщиками. В своем первом матче на отборах коллектив переиграл белорусскую k29, однако позже получил техническое поражение.