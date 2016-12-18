Российская Vega выбила шведскую NiP из major-турнира

Российский коллектив Vega Squadron со счетом 16:2 переиграл шведскую NiP в четвертом туре группового этапа квалификаций на major-турнир ELEGUE, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов. Эта победа сохранила шансы "акул" на проход в LAN-финал соревнований. На данный момент российская пятерка имеет две победы при двух поражениях. Скандинавы потерпели третье поражение на групповом этапе и не смогут продолжить участие в турнире. Стоит отметить, что NiP занимает третье место в рейтинге hltv.org. Финальный этап соревнований пройдет в Атланте на сцене Fox Theatre в начале следующего года.