22:39 18 декабря | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Российская Vega выбила шведскую NiP из major-турнира

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Российский коллектив Vega Squadron со счетом 16:2 переиграл шведскую NiP в четвертом туре группового этапа квалификаций на major-турнир ELEGUE, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов. Эта победа сохранила шансы "акул" на проход в LAN-финал соревнований. На данный момент российская пятерка имеет две победы при двух поражениях. Скандинавы потерпели третье поражение на групповом этапе и не смогут продолжить участие в турнире. Стоит отметить, что NiP занимает третье место в рейтинге hltv.org. Финальный этап соревнований пройдет в Атланте на сцене Fox Theatre в начале следующего года.

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