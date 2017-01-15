Российская Vega покинула DreamHack в Лейпциге

Российский коллектив Vega Squadron уступил со счетом 2:0 немецкой BIG в решающем матче за выход из группового этапа турнира DreamHack Leipzig 2017. Отметим, что на второй карте de_train командам понадобилось 24 дополнительных раунда для определения победителя.

В первом матче плей-офф BIG встретится с победителем квартета А – датской Heroic. Во втором полуфинале сойдутся украинская FlipSid3 Tactics и французская LDLC. Триумфатор чемпионата с призовым фондом 100 тысяч долларов определится 15 января в немецком Лейпциге.