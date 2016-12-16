Российская Vega победила CLG на квалификациях к major-турниру

Российская пятерка Vega Squadron переиграла американский коллектив Counter Logic Gaming в рамках первого тура квалификаций к major-турниру ELEAGUE, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов. Встреча прошла на карте de_mirage и закончилась со счетом 16:14. Восемь сильнейших коллективов по итогам квалификаций получат возможность выступить на сцене The Fox Theatre в Атланте с 21 по 29 января следующего года.

СНГ-регион будет представлен украинской FlipSid3 Tactics и российской Gambit, получивших прямое приглашение на соревнования после попадания в восьмерку лучших прошлого major-турнира.