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Российская Vega не смогла пробиться на major-турнир

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Российский коллектив Vega Squadron проиграл со счетом 16:12 французской EnVyUs в решающем матче за выход в финальный этап major-турнира ELEAGUE, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов. По итогам четырех туров группового этапа команды имели по 2 победы и 2 поражения. Всего в квалификации приняло участие 16 коллективов, 8 из которых получат возможность выступить в начале следующего года на сцене Fox Theatre в Атланте, где пройдет LAN-финал ELEAGUE. Напомним, что ранее турнир покинул второй российский коллектив Team Spirit.

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