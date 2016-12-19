Российская Vega не смогла пробиться на major-турнир

Российский коллектив Vega Squadron проиграл со счетом 16:12 французской EnVyUs в решающем матче за выход в финальный этап major-турнира ELEAGUE, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов. По итогам четырех туров группового этапа команды имели по 2 победы и 2 поражения. Всего в квалификации приняло участие 16 коллективов, 8 из которых получат возможность выступить в начале следующего года на сцене Fox Theatre в Атланте, где пройдет LAN-финал ELEAGUE. Напомним, что ранее турнир покинул второй российский коллектив Team Spirit.