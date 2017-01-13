Российская Vega и украинская FlipSid3 поборются за первое место в группе на DH Leipzig

Российский коллектив Vega Squadron переиграл со счетом 1:0 датскую Rogue.gg в первом туре группового этапа турнира DreamHack Leipzig 2017 и встретится в следующем раунде с украинской FlipSid3 Tactics в матче за первое место квартета B. Ранее FlipSid3 c аналогичным счетом переиграла немецкую BIG в первом матче турнира с призовым фондом 100 тысяч долларов. Датская Heroic и французская LDLC сразятся за первую строчку квартета А.

Всего в соревнованиях в немецком Лейпциге принимают участие восемь коллективов. Победитель определится 15 января.