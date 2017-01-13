21:30 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Российская Vega и украинская FlipSid3 поборются за первое место в группе на DH Leipzig

0
0
0

Российский коллектив Vega Squadron переиграл со счетом 1:0 датскую Rogue.gg в первом туре группового этапа турнира DreamHack Leipzig 2017 и встретится в следующем раунде с украинской FlipSid3 Tactics в матче за первое место квартета B. Ранее FlipSid3 c аналогичным счетом переиграла немецкую BIG в первом матче турнира с призовым фондом 100 тысяч долларов. Датская Heroic и французская LDLC сразятся за первую строчку квартета А. 

Всего в соревнованиях в немецком Лейпциге принимают участие восемь коллективов. Победитель определится 15 января.  

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ