Российская Team Spirit поспорит с болгарской Imperial за выход финал турнира в Москве

Стали известны полуфинальные пары плей-офф Binary Dragons Prestige LAN, который проходит в Москве. Российская Team Spirit, занявшая второе место в группе В, встретится с победителем квартета А – болгарской Imperial. В параллельном матче сойдутся датская North Academy и AVANGAR из Казахстана. Игры будут проходить до двух побед.

Турнир принимает столичная Cyberspace Arena. Призовой фонд соревнования составляет 10 тысяч долларов, из которых половина достанется победителю. Полуфиналистам гарантирован приз в размере тысячи долларов.

Напомним, групповой этап не смог преодолеть состав Spartak Esports.