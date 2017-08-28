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Российская Team Spirit победила на турнире в Москве

Team Spirit после победы на Binary Dragons Prestige LAN. Фото Binary Dragons
Team Spirit после победы на Binary Dragons Prestige LAN. Фото Binary Dragons

Российская Team Spirit стала чемпионом Binary Dragons Prestige LAN. В полуфинале и финале были переиграны болгарская Imperial и казахстанская AVANGAR соответственно. Счет обеих встреч в плей-офф – 2:0. Заключительные матчи состоялись вчера в столичной арене Cyberspace. Победитель и финалист заработали по 5 и 2 тысячи долларов из общего призового фонда 10 тысяч долларов.

Всего до LAN-финала турнира добрались восемь команд, семь из которых получили прямое приглашение. Состав по CS:GO футбольного "Спартака" – Spartak Esports – не смог пробиться в плей-офф, заняв третью строчку квартета А.

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