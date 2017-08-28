Российская Team Spirit победила на турнире в Москве

Российская Team Spirit стала чемпионом Binary Dragons Prestige LAN. В полуфинале и финале были переиграны болгарская Imperial и казахстанская AVANGAR соответственно. Счет обеих встреч в плей-офф – 2:0. Заключительные матчи состоялись вчера в столичной арене Cyberspace. Победитель и финалист заработали по 5 и 2 тысячи долларов из общего призового фонда 10 тысяч долларов.

Всего до LAN-финала турнира добрались восемь команд, семь из которых получили прямое приглашение. Состав по CS:GO футбольного "Спартака" – Spartak Esports – не смог пробиться в плей-офф, заняв третью строчку квартета А.