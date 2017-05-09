Российская Team Spirit открыла второй состав по CS:GO

Российская организация Team Spirit объявила об открытии второго состава в дисциплине CS:GO. Команда будет называться Team Spirit Academy. В нее вошли игроки и тренер Team1337. Под новым тегом коллектив поучаствует в отборочных к CIS Minor Championship 2017 – Krakow.

Состав Team Spirit Academy: Алексей "BAS" Кустов, Алексей "1uke" Зимин, Роман "rommi" Голубев, Евгений "fenya" Мицик, Алексей "NickelBack" Трофимов, Дмитрий "iksou" Михайличенко (тренер).

– Состав состоит из талантливых игроков, с нами опытный тренер, приводит официальный сайт организации слова менеджера команды Руслана Бугрина. – Важным аспектом для нас является раскрытие потенциала каждого из парней, именно поэтому мы активно работаем над личным скиллом и пониманием игры. Мы ставим перед собой всё новые цели и сейчас готовимся к закрытым квалификациям к PGL Minor, куда нам был предоставлен инвайт. Первоначальной целью для нас является качественная игра в рамках регионального минора и попадание на основную квалификацию к Major-турниру.