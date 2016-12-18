Российская Team Spirit не смогла пробиться на LAN-финал ELEAGUE Major 2017

Российская команда Team Spirit уступила Team EnVyUS в матче третьего раунда квалификационного турнира ELEAGUE Major 2017. Встреча проходила на карте de_dust 2 и завершилась со счетом 16:2 в пользу коллектива из Франции. Представители России, таким образом, лишились шансов на попадание в LAN-финал. Ранее они уступили Team Dignitas (11:16 @ de_mirage) и mouz (5:16 @ de_dust2).

Напомним, путевки в Атланту (США) получат в общей сложности восемь сильнейших коллективов из шестнадцати. Призовой фонд ELEAGUE Major 2017 составит один миллион долларов.

ELEAGUE Major 2017

Квалификационный турнир

3-й раунд

Team Spirit (РОССИЯ) – Team EnVyUs (Франция) – 0:1 (2:16 @ de_dust 2)