19:39 22 января | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Российская Gambit победила в первом матче major-турнира ELEAGUE

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Российский коллектив Gambit переиграл со счетом 1:0 датскую North в первом туре группового этапа ELEAGUE Major. Напомним, что команда North входит в структуру футбольного клуба "Копенгаген"На чемпионате используется швейцарская система, согласно которой в следующем туре встречаются команды с одинаковой статистикой, а соперник по первому раунду определяется случайным образом. Победитель турнира будет назван 29 января на сцене Fox Theatre в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major

Групповой этап

Первый тур

Gambit (Россия) – North (Дания) 16:8

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