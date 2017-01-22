Российская Gambit победила в первом матче major-турнира ELEAGUE

Российский коллектив Gambit переиграл со счетом 1:0 датскую North в первом туре группового этапа ELEAGUE Major. Напомним, что команда North входит в структуру футбольного клуба "Копенгаген". На чемпионате используется швейцарская система, согласно которой в следующем туре встречаются команды с одинаковой статистикой, а соперник по первому раунду определяется случайным образом. Победитель турнира будет назван 29 января на сцене Fox Theatre в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major

Групповой этап

Первый тур

Gambit (Россия) – North (Дания) 16:8