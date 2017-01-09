Российская EPG вылетела в первом туре квалификаций к DH Las Vegas

Российский коллектив Elements Pro Gaming уступил со счетом 2:0 европейской FaZe Clan в первом туре региональных квалификаций к турниру DreamHack Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Всего в европейских отборочных к LAN-турниру в Лас Вегасе принимают участие 16 коллективов, среди которых казахстанская Gambit и украинская FlipSid3 Tactics.

Заключительный этап соревнований пройдет с 15 по 19 февраля в концертном зале MGM Grand. Все команды, добравшиеся до стадии полуфинала квалификаций в Европе, получат путевку на LAN-финал.