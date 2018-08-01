Россиянин seized вновь пожаловался на невыплату призовых WESG 2017

Российский игрок в CS:GO Денис "seized" Костин вновь выразил недовольство фактом невыплаты призовых организаторами WESG 2017, где он завоевал третье место в составе Team Russia. Киберспортсмен подчеркнул, что представители компании, ранее просившие написать им письмо, не отвечают на него уже две недели.

Напомним, в середине июля организаторы сделали официальное сообщение относительно задержек выплат призовых последнего турнира.

Они объяснили, что основными проблемами в этой связи являются непредоставление участниками корректной информации о реквизитах, а также необходимость дополнительных проверок налоговыми службами Китая при транзакциях, превышающих 40 тысяч долларов.

Финал WESG 2017 проходил с 13 по 18 марта года в Хайкоу. Призовой фонд в дисциплинах CS:GO и Dota 2 составлял 1,5 миллиона долларов, кроме того 400 тысяч были разыграны в StarCraft II и 300 тысяч – в Hearthstone

– Привет, дорогая WESG. В последнем сообщении вы сказали, что нужно связаться с вами по электронной почте. Что нам нужно сделать теперь, когда вы не отвечаете уже две недели? – написал на своей странице в Твиттере Костин.