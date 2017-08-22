Россиянин "seized" получал предложение от американской OpTic

Российский киберспортсмен Денис "seized" Костин получал предложение от американской организации OpTic Gaming. Об этом он сообщил в интервью cybersport.ru. В текущее трансферное окно состав "Оптик" покинули три американских и один канадский игрок. Организация решила набрать новую команду из европейцев. В обновленный состав вошли швед Адам "friberg" Фрайберг, датчанин Эмиль "Magisk" Райф и финн Алекси "allu" Ялли.

Костин продолжит выступать за украинскую Natus Vincere, но сложит с себя обязанности капитана. Na`Vi выставила "seized" на трансфер после Major-турнира в польском Кракове, однако позже решила вернуть 22-летнего игрока в состав.

– Как отреагировал на то, что меня выставили на трансфер? В тот момент я испытал практически все эмоции, но я очень рад, что в итоге всё сложилось именно так и у меня появился второй шанс, – подчеркнул Костин. – Предложения от команд были. Планировал играть в составе OpTic с Адамом "friberg" Фрибергом, Алекси "allu" Ялли, Эмилем "Magisk" Рейфом.