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Россиянин "seized" получал предложение от американской OpTic

Денис "seized" Костин. Фото newmeta.pro
Денис "seized" Костин. Фото newmeta.pro

Российский киберспортсмен Денис "seized" Костин получал предложение от американской организации OpTic Gaming. Об этом он сообщил в интервью cybersport.ru. В текущее трансферное окно состав "Оптик" покинули три американских и один канадский игрок. Организация решила набрать новую команду из европейцев. В обновленный состав вошли швед Адам "friberg" Фрайберг, датчанин Эмиль "Magisk" Райф и финн Алекси "allu" Ялли.

Костин продолжит выступать за украинскую Natus Vincere, но сложит с себя обязанности капитана. Na`Vi выставила "seized" на трансфер после Major-турнира в польском Кракове, однако позже решила вернуть 22-летнего игрока в состав.

– Как отреагировал на то, что меня выставили на трансфер? В тот момент я испытал практически все эмоции, но я очень рад, что в итоге всё сложилось именно так и у меня появился второй шанс, – подчеркнул Костин. – Предложения от команд были. Планировал играть в составе OpTic с Адамом "friberg" Фрибергом, Алекси "allu" Ялли, Эмилем "Magisk" Рейфом.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/seized-planiroval-igrat-v-sostave-optic

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