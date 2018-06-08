Россиянин seized надеется сыграть на FACEIT Major – London 2018

Бывший игрок Gambit Esports Денис "seized" Костин подчеркнул, что не хочет рассказывать нюансы и детали своего ухода из команды. Киберспортсмен отметил: сейчас он занимается оформлением британской визы в надежде выступить на FACEIT Major – London 2018 за одну из команд в качестве стендина.

Напомним, в конце мая "Гамбит" поменяла seized на Николая "mir" Битюкова.

– Тему ухода из Gambit уже затрагивать не хочется, потому что все, что я хотел рассказать, я уже рассказал. Остальные нюансы и детали в настоящее время рассказывать не хочется. Я сейчас делаю английскую визу и Шенген, чтобы в случае чего я в любой момент смог бы за кого-то сыграть стендином на FACEIT Major – London 2018. Ну а Шенген нужен для любого другого турнира.