Россиянин Dosia стал капитаном Gambit Esports

Россиянин Михаил "Dosia" Столяров заменил Дениса "seized" Костина на позиции капитана Gambit Esports. Сообщается, что решение было принято командой после групповой стадии DreamHack Open Tours. Сейчас коллектив выступает на Adrenaline Cyber League в Москве.
Состав Gambit Esports: Михаил "Dosia" Столяров (Россия), Даурен "AdreN" Кыстаубаев, Рустем "mou" Телепов, Абай "HObbit" Хасенов (все – Казахстан), Денис seized Костин (Россия).
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nickle
почему не освещаются соревнования по косынке? не могу узнать результаты 4-го дня во дворе у дороги! кто последний "зарыбил" в Вышнем Волочке? доколе от нас будут скрывать правду?
22:19
nickle
а уж соревнования между холодильниками и стиральными машинами затмят лигу чемпионов УЕФА!
22:14
nickle
грустно, СЭ не комментирует посиделки бабушек у подъездов, а там гораздо интереснее
22:10