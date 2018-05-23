Россиянин Dosia стал капитаном Gambit Esports

Россиянин Михаил "Dosia" Столяров заменил Дениса "seized" Костина на позиции капитана Gambit Esports. Сообщается, что решение было принято командой после групповой стадии DreamHack Open Tours. Сейчас коллектив выступает на Adrenaline Cyber League в Москве.

Состав Gambit Esports: Михаил "Dosia" Столяров (Россия), Даурен "AdreN" Кыстаубаев, Рустем "mou" Телепов, Абай "HObbit" Хасенов (все – Казахстан), Денис seized Костин (Россия).