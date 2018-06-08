20:00 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Рейтинг Неймара в CS:GO выше, чем у Коутинью, Жезуса и Виллиана

Сториз Неймара. Фото instagram.com/neymarjr
Сториз Неймара. Фото instagram.com/neymarjr
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Нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл в Counter Strike: Global Offensive с партнерами по команде. Игрок "ПСЖ" оказался лучшим в своей команде, в которую вошли также Виллиан из "Челси", Филиппе Коутинью из "Барселоны" и Габриэл Жезус из "Манчестер Сити".

Примечателен тот факт, что в игре Неймар имеет золотой ранг "Gold Nova 3", а его соотечественники - серебряные разного уровня. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ


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