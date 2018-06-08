Рейтинг Неймара в CS:GO выше, чем у Коутинью, Жезуса и Виллиана

Нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл в Counter Strike: Global Offensive с партнерами по команде. Игрок "ПСЖ" оказался лучшим в своей команде, в которую вошли также Виллиан из "Челси", Филиппе Коутинью из "Барселоны" и Габриэл Жезус из "Манчестер Сити".

Примечателен тот факт, что в игре Неймар имеет золотой ранг "Gold Nova 3", а его соотечественники - серебряные разного уровня.