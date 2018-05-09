Призовой фонд The International вырос до пяти миллионов долларов за сутки

Призовой фонд предстоящего чемпионата мира по Dota 2 – The International 2018 – превысил пять миллионов долларов спустя сутки со старта продаж Боевого пропуска. Данные темпы роста являются рекордными.

Призовой фонд The International 2018 изначально составлял четыре миллиона долларов. Эта сумма значительно вырастет за счет продажи Боевого пропуска – 25 процентов от вырученной суммы автоматически пополняет призовые. В прошлом году призовой фонд составил 24,8 миллиона долларов.

Чемпионат мира по Dota 2 примет домашняя арена команды НХЛ "Ванкувер Кэнакс", которая вмещает 20 тысяч зрителей. На сегодняшний день участие в главном турнире года гарантировали себе Virtus.pro и Team Liquid.