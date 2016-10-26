Призовой фонд DreamHack Masters Las Vegas составит 450 тысяч долларов

Киберспортивная организация DreamHack объявила подробности турнира DreamHack Masters Las Vegas, призовой фонд которого составит 450 тысяч долларов, сообщает hltv.org. Всего в соревнованиях примут участие 16 коллективов, восемь из которых получат прямые приглашения на чемпионат. Остальные участники определятся в ходе открытых региональных квалификаций. Европу и Северную Америку представят по четыре и три команды соответственно, еще один слот разыграют в Азии и Океании. Отборочные соревнования стартуют 17 ноября в Индии.

LAN-финал турнира пройдет в комплексе MGM Grand и станет первым соревнованием под эгидой DreamHack в 2017 году. Групповой этап состоится в отеле MGM, а победитель определится 19 февраля на сцене MGM Grand Garden Arena.