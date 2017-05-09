Представлены лучшие моменты DreamHack во французском Туре

Русскоязычная студия RuHub, освещавшая с 6 по 8 мая DreamHack Tour 2017, представила подборку самых ярких игровых моментов турнира. В ролик в том числе попали эпизоды с участием россиянина Егора "flamie" Иванова, а также украинцев Александра "s1mple" Костылева и Владислава "bondik" Нечипорчука.

Последний стал серебряным призером чемпионата во французском Туре в составе украинской HellRiasers. В финале HR уступила со счетом 2:0 G2, для которой этот чемпионат был домашним. Победитель и финалист заработали 50 и 20 тысяч долларов из общего призового фонда 100 тысяч.