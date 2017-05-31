Представлены хайлайты первого дня финалов ESL Pro League

Русскоязычная студия RuHub представила подборку ярких игровых моментов первого дня группового этапа ESL Pro League. В видео в том числе попали эпизоды с участием украинской Natus Vincere, немецкой mousesports и датской North, представляющей футбольный клуб "Копенгаген".

Соревнование проходит в Далласе и завершится 4 июня. Всего в турнире принимают участие 12 команд, разбитых на две группы. В плей-офф попадут по три команды из каждой. Призовой фонд ESL Pro League Season 5 составляет 660 тысяч долларов.