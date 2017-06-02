Представлены хайлайты четвертьфиналов ESL Pro League в Далласе

Русскоязычная студия RuHub представила подборку ярких игровых моментов четвертьфиналов ESL Pro League. Американская Team Liquid переиграла французскую Team EnVyUs, а бразильская SK оказалась сильнее немецкой mousesports.

Соревнование проходит в Далласе и завершится 4 июня. Всего в турнире принимают участие 12 команд, разбитых на две группы. Призовой фонд ESL Pro League Season 5 составляет 660 тысяч долларов. Единственный предстаивтель СНГ-региона – украинская Natus Vincere – не смогла пробиться в стадию плей-офф, заняв пятое место группы B.