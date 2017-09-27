Представлен состав России на WESG

Легионер украинской Natus Vincere Денис "seized" Костин рассказал о том, кто войдет в состав российской команды на квалификации к предстоящему World Electronic Sports Games. Под флагом национальной пятерки также выступят Михаил "Dosia" Столяров (Gambit), Денис "electronic" Шарипов, Георгий "WorldEdit" Яскин (оба – FlipSid3), Егор "flamie" Васильев (Natus Vincere).

По итогам региональных отборов определятся 32 участника заключительного этапа первенства, который пройдет в Китае в начале весны. В дисциплине Counter-Strike будет разыграно 1,5 миллиона долларов. На WESG также пройдут соревнования по Dota 2, Hearthstone и StarCraft. Общий призовой фонд WESG 2017 составит около четырех миллионов долларов.