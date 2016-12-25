Представитель игроков не согласился с главой Immortals в том, что киберспортсмены не могут выбирать турниры

Представитель игроков Шон "SirScoots" Смит ответил на письмо руководителя Immortals Ноя Винстона, который ранее подчеркнул: члены команд ошибочно считают, что имеют право решать, на каких турнирах они будут выступать. Это высказывание, в свою очередь, было ответом на открытое письмо игроков пяти американских команд, которые выступили против решения PEA о запрете на участие входящих в ее состав коллективов в ESL Pro League, призовой фонд которой составляет 2 миллиона долларов. Ранее организация ESL отказалась проводить турнир совместно с профессиональной киберспротивной ассоциацией (PEA), после чего последняя заставила игроков бойкотировать чемпионат.

Смит выразил уверенность в том, лига PEA способна приносить доход и без ухода ESL с североамериканской сцены. При этом он выразил недоумение по поводу того, что PEA, не проведя ни одного турнира, запрещает киберспортсменам участвовать в соревновании с 10-летней историей. Он также не согласился с Винстоном в том, что законы в традиционных видах спорта, где игроки не могут сами выбирать турниры, на сто процентов применимы в этой киберспорте.

Ной Винстон: "Игроки не могут решать, в каком турнире им выступать"//

Американские игроки выступили против профессиональной киберспортивной ассоциации //

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