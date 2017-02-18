Последняя американская команда покинула DreamHack Las Vegas

Североамериканский коллектив Cloud9 уступил со счетом 2:0 шведской Ninjas in Pyjamas в решающем матче за выход в стадию плей-офф турнира DreamHack Las vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Стоит отметить, что команды уже встречались в матче первого тура группового этапа, где победу праздновала пятерка из США. Первое место в квартете С заняла бразильская SK, которая начнет свое выступление со стадии полуфинала.

Всего в чемпионате приняло участие 16 команд. Триумфатор первенства определится 19 февраля на сцене концертного зала MGM Grand в Лас-Вегасе. Выход в стадию игр на выбывание уже оформили польская Virtus.pro и Gambit, выступающая под флагом СНГ.