Поляки из Virtus.pro выиграли DreamHack ZOWIE Open Bucharest 2016

В Румынии завершился LAN-турнир по CS:GO DreamHack ZOWIE Open Bucharest 2016. В финальном поединке встречались польский коллектив Virtus.pro и американская команда Cloud9. Матч проходил в формате "best of 3" и завершился победой пятерки из Европы – 2:0. При этом на обеих картах – Train и Cobble – счет был одинаковым – 16:9. Состав победителей – Филип "NEO" Кубски, Павели "byali" Белински, Януш "Snax" Погоржельски, Виктор "TaZ" Войтас, Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковски.

Помимо титула, Virtus.pro получил денежный приз в размере 50 тысяч долларов. Cloud9 досталось на 30 тысяч меньше. Общий призовой фонд турнира, в котором принимали участие восемь команд, составлял 100 тысяч.