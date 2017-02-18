Польская Virtus.pro вышла в плей-офф DH Las Vegas

Польская пятерка по Counter-Strike российской организации Virtus.pro переиграла со счетом 2:0 шведскую Fnatic в матче за выход в плей-офф турнира DreamHack Masters Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. По итогам группового этапа польские "Медведи" заняли второе место квартета B и начнут свое выступление со стадии четвертьфинала. Победителем группы B стал СНГ-коллектив Gambit.

Всего в чемпионате приняло участие 16 команд. Триумфатор первенства определится на сцене концертного зала MGM Grand 19 февраля.