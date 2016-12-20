21:25 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Покинувшие Team Dignitas датчане будут выступать за "Копенгаген"

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Датские игроки в дисциплине CS:GO Рене "cajunb" Борг, Кристиан "k0nfig" Винеке, Матиас "MSL" Лауридсен, Рубен "rubino" Вильярроэль, Эмиль "Magisk" Рейф и их тренер Каспер "Ruggah" Дуэ будут выступать за футбольный клуб "Копенгаген", который объявил об открытии киберспортивного подразделения, сообщает DOT eSports. Ранее все они представляли команду Team Dignitas, которую покинули в понедельник. Это произошло сразу после того, коллектив завоевал путевку на major-турнир ELEAGUE с призовым фондом в размере миллиона долларов, стартующий в начале следующего года в Атланте. В числе главных достижений Dignitas в 2016 году победа на московском турнире EPICENTER: Moscow.

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