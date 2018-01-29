Покер словака "GuardiaN" в финале "мэйджора". Видео

Словацкий снайпер европейской пятерки FaZe Clan Ладислав "GuardiaN" Ковач оформил покер в одном из ключевых раундов первой карты финала ELEAGUE Major. "Фэйз" переиграла американскую Cloud9 на первой карте @Mirage, однако уступила в двух следующих.

Чемпион "мэйджора" заработал 500 тысяч долларов, финалист – 150 тысяч долларов. Общий призовой фонд ELEAGUE Major составил миллион долларов.

Всего до LAN-финала первенства в Бостоне добрались 16 команд. Казахстанская Gambit и польская пятерка Virtus.proне смогли пробиться в плей-офф и потеряли статус "Легенд", гарантирующий приглашение на следующий турнир категории Major. Украинская Natus Vincere завершила выступление на стадии полуфинала, уступив FaZe Clan. Российская Quantum Bellator Fire добралась до четвертьфинала, где проиграла Na`Vi.



