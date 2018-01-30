По итогам "мэйджора" QBF поднялась на 9 пунктов в рейтинге HLTV

Портал HLTV обновил мировой рейтинг команд по CS:GO по итогам ELEAGUE Major, который завершился на прошлой неделе в Бостоне. По его результатам российская Quantum Bellator Fire переместилась с 25-го места на 16-е. На своем первом "мэйджоре" коллектив добрался до четвертьфинала, где уступил украинской Natus Vincere. Последняя вернулась в десятку сильнейших и расположилась на девятой строчке.

Триумфатор первенства – американская Cloud9 – сместила датскую Astralis с третьей строчки. Всего до LAN-финала первенства в Бостоне добрались 16 команд. Казахстанская Gambit и польская пятерка Virtus.pro не смогли пробиться в плей-офф и потеряли статус "Легенд", гарантирующий приглашение на следующий турнир категории Major.

Призовой фонд ELEAGUE Major составил миллион долларов.