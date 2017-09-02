Плей-офф турнира в Мальме на 250 тысяч долларов. Видео

В Швеции стартовал плей-офф DreamHack Masters Malmo 2017. В первом матче встречаются французская G2 Esports и бразильцы из SK Gaming. На 14:00 по московскому времени запланирован поединок Ninjas in Pyjamas (Швеция) и украинской Natus Vincere, после этого датчане из Astralis померяются силами с Gambit Esports из СНГ-региона. Завершится игровой день встречей датской North и бразильской Immortals. Каждый матч проходит до двух побед. Проигравшая команда покидает турнир.

Всего в соревновании принимало участие 16 команд. Польский состав российской организации Virtus.pro не смог преодолеть групповой этап, уступив в решающей встрече австралийской Renegades. Призовой фонд DreamHack Malmo 2017 составляет 250 тысяч долларов.