17:56 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Петер "dupreeh" Расмуссен: "Я могу вернуть призовые за ELEAGUE. Главное – престиж и титул"

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Аналитики студии RuHub пообщались с Петером "dupreeh" Расмуссеном – членом датской команды Astralis, занявшей 29 января первое место на ELEAGUE Major с призовым фондом миллион долларов. "dupreeh" подчеркнул, что деньги – это лишь приятное дополнение к победе. Главное для него престиж и признание после победы на major-турнире. В составе датской пятерки "dupreeh" стал обладателем денежного приза 500 тысяч долларов.

- Честно говоря, деньги лишь приятное дополнение к победе, – отметил Расмуссен. – Главное – это титул и престиж. Я могу вернуть призовые без раздумий. Все, чего я хотел, это победить на "мэйджоре". Безусловно, я рад такой сумме денег, но это не то, ради чего я играю. Я соревнуюсь, так как люблю киберспорт и свою работу.

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