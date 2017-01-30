Петер "dupreeh" Расмуссен: "Я могу вернуть призовые за ELEAGUE. Главное – престиж и титул"

Аналитики студии RuHub пообщались с Петером "dupreeh" Расмуссеном – членом датской команды Astralis, занявшей 29 января первое место на ELEAGUE Major с призовым фондом миллион долларов. "dupreeh" подчеркнул, что деньги – это лишь приятное дополнение к победе. Главное для него престиж и признание после победы на major-турнире. В составе датской пятерки "dupreeh" стал обладателем денежного приза 500 тысяч долларов.

- Честно говоря, деньги лишь приятное дополнение к победе, – отметил Расмуссен. – Главное – это титул и престиж. Я могу вернуть призовые без раздумий. Все, чего я хотел, это победить на "мэйджоре". Безусловно, я рад такой сумме денег, но это не то, ради чего я играю. Я соревнуюсь, так как люблю киберспорт и свою работу.