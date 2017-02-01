Петер "dupreeh" Расмуссен: "Никто не может спорить с тем, что Astralis – номер один в мире"

Игрок Astralis Петер "dupreeh" Расмуссен подчеркнул, что сейчас ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что датская команда является лучшей в мире. Коллектив одержал победу на ELEAGUE Major 2017.

– Сейчас никто не может спорить с тем, что мы лучшие в мире, – приводит Slingshot слова "dupreeh". – Да и перед "мэйджором" у нас была самая сильная команда. Мы были фаворитами и оправдали ожидания. В ближайшее время мы будем на вершине. Однако нельзя воспринимать это как должное. Нужно продолжать усердно работать и улучшать свои навыки.