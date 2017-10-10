Переработанный Dust 2 добавят в следующем обновлении

Разработчик игры Counter-Strike – корпорация Valve – анонсировала выход новой версии карты Dust 2 в следующем обновлении. Напомним, прошлая версия локации, которая не менялась с моменты выхода CS:GO, была отправлена на переработку в феврале текущего года.
Dust 2 в соревновательном режиме заменила карта Inferno. Дату выхода обновления разработчики не сообщили.
Coming soon for testing in CS:GO’s next beta depot: an updated, refined version of its most iconic map – Dust2. pic.twitter.com/0xBbbcXxzy– CS:GO (@csgo_dev) 9 октября 2017 г.
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