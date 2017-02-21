"Патруль" Counter-Strike обвинил двух датских игроков в использовании "читов"

Организаторы выставки Copenhagen Games 2017 отстранили двух датских игроков от участия в турнире по Counter-Strike, который пройдет в рамках данного мероприятия в апреле. Санкции коснулись Николая "niko" Кристенсена из Heroic и Йоханнеса "b0RUP" Борупа из tRICKED eSport, получивших блокировку от системы Valve Anti-Cheat вследствии решения "Патруля".

"Патруль" – это система, позволяющая всем желающим игрокам в Counter-Strike принять участие в борьбе с использованием мошеннических программ для автоматического прицеливания или просмотра сквозь текстуры карт. Данная система неоднократно подвергалась критике, так как основана на субъективном мнении игроков. Ранее бельгийский киберспортмен Адиль "Scream" Бенрильтом был подвержен аналогичным санкциям, а позже оправдан компанией Valve.