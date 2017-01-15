21:25 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

"pashaBiceps" : В Китае хорошие призовые. Возможно, я смогу купить себе "Ламборгини"

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Игрок польской пятерки по CS:GO российской организации Virtus.pro Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковски ответил на вопросы аналитика Степана Шульги касательно ощущений от турнира World Electronic Sports Games и формата соревнований, в которых все члены команды представляют одну страну.

– Мне нравится находится в Китае, это всегда что-то новое, – отметил "pashaBiceps". – Мы набираемся опыта и знаем, что в скором времени в Китае будет появляться все больше турниров с хорошими призовыми. Возможно, когда-нибудь я смогу купить машину своей мечты – зеленый "Ламборгини". Формат турнира интересен для всех. Чтобы команда стала сильнейшей в мире, все ее члены должны быть согражданами. Когда ты представляешь свою страну – это всегда что-то большее. Мы надеемся, что в скором времени будет все больше турниров аналогичных WESG.

Напомним, что призовой фонд чемпионата World Electronic Sports Games в дисциплине CS:GO составил 1,5 миллиона долларов. Virtus.pro заняла третье место и увезла с собой 200 тысяч долларов.

 

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