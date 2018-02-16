PashaBiceps признан игроком года в Польше

Состав Virtus.pro по CS:GO получил награду Polish Esports Awards как лучшая польская команда 2017 года, сообщает официальный сайт российской организации. Ближайшим преследователем "медведей" была AGO Esports. Киберспортсмены получили престижный приз на гала-вечере. Кроме того, игрок VP Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски признан лучшим игроком прошлого года. Он обошел Марцина "Jankos" Янковского, выступающего за G2 Esports в дисциплине League of Legends.

– Нам очень приятно получить две награды на дебютной церемонии, – отметил генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин. – 2017 год выдался, возможно, не самым удачным, отчасти эти награды стали авансом. Тем не менее я очень рад, что наши заслуги были оценены, очень рад за Ярослава. Повторюсь, что мы воспринимаем это как аванс, будем работать только лучше в 2018 году. Чтобы в следующий раз ни у кого не было вопросов, что мы именно те, кто должны стоять здесь и получать эту статуэтку.