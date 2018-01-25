"pashaBiceps" из Virtus.pro: "Из-за тренажерного зала я становлюсь медленнее. Штанга делает руки тяжелее"

Член польской пятерки по по CS:GO российской организации Virtus.pro Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски поделился с командным порталом мыслями о причинах плохого выступления "Медведей" в текущем сезоне. Напомним, VP покинула "мэйджор" в Атланте после трех поражений на групповом этапа. На прошлом первенстве данной категории в Кракове пятерка добралась до полуфинала.

– Мы проводим очень много часов и дней, пытаясь выяснить, что мы делаем не так, – отметил Яжомбковски. – Почему мы проигрываем? Может, мы слишком старые? Если бы мы знали, в чем причины, мы бы выиграли все турниры в 2018 году. Мне казалось, что причина может быть глупой. Тренажерный зал делает меня медленнее. Мои руки становятся тяжелее после упражнений со штангой. Я решил делать меньше таких упражнений.