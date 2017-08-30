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16:39 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Организаторы московского EPICENTER анонсировали новый турнир на 500 тысяч долларов


Компания Epic Events, входящая в киберспортивный холдинг Esforce Алишера Усманова, анонсировала новый турнир по Counter-Strike – EPICENTER. На данный момент известен лишь размер призового фонда. Как и в прошлом году, он составит 500 тысяч долларов. Полная информация о датах и месте проведения поступит завтра.

Последний турнир из серии EPICNETER по CS:GO прошел в октябре прошлого года в московском "ВТБ Ледовый дворец". В финале первенства датская Team Dignitas переиграла польскую пятерку российской организации Virtus.pro.

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