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18:51 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Организаторы EPICENTER в Санкт-Петербурге продали более 60 процентов билетов


Генеральный менеджер Epic Esports Events, которая организует EPICENTER 2017, Максим Маслов сообщил, что на сегодняшний день куплено уже более 60 процентов билетов. Финальная часть турнира пройдет в Санкт-Петербурге 28 и 29 октября. Прямые приглашения на турнир получили Astralis, G2 Esports, Gambit Esports, North, SK Gaming и Virtus.pro. Еще две команды станут известны позднее. Призовой фонд соревнования составит 500 тысяч долларов.

– На данный момент продано более 60 процентов билетов, – приводит cybersport.ru слова Маслова. – Динамика говорит нам о том, что к мероприятию все хорошие места точно будут раскуплены – поэтому поклонникам киберспорта в Петербурге имеет смысл поторопиться.

Все абонементы экспериментального, подарочного формата – категории EPICENTER, которых было всего несколько десятков, проданы первыми. Лучше всего продаются абонементы категории Gold Nova – это средний ценовой сегмент, предоставляющий отличное соотношение цена-качество – собственно, это было ожидаемо, та же история была на всех предыдущих "Эпицентрах".

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/rasprodano-bolshe-poloviny-biletov-na-epicenter-csgo

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Материалы других СМИ
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