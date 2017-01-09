Организаторы ELEAGUE на миллион долларов опубликовали видео об истории major-турниров

Организаторы предстоящего чемпионата ELEAGUE опубликовали на странице в социальной сети видео, посвященное истории развития major-турниров. Первым соревнованием от разработчика игры – компании Valve – стал DreamHack Winter 2013 в шведском городе Иенчепинг. ELEAGUE Major с призовым фондом миллион долларов стартует 22 января. Победитель определится на сцене Fox Theatre в Атланте 29 января. Среди 16 участников польская Virtus.pro, украинские Natus Vincere и FlipSid3 Tactics, а также казахстанская Gambit.