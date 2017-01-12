17:38 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Orbit сменила болгарскую пятерку по CS:GO на бразильскую

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Шведская киберспортивная организация Orbit подписала контракт с пятью бразильскими игроками по CS:GO, ранее выступавшими за G3nerationX и CNB. До этого цвета Orbit защищала болгарская пятерка из Mortal Kombat. Европейский состав был распущен летом прошлого года. Сформированный коллектив будет выступать на квалификациях к соревнованиям в европейском регионе и переедет в Швецию для постоянного проживания и тренировок.

Новая команда выглядит следующим образом: Жан-Мишель "mch" д'Оливейра, Вито "kNg" Джузеппе, Кэйк "caike" Коста, Виктор "bld V" Джанкейра и Ренато "nak" Накано. Последний ранее исполнял роль тренера в бразильской Luminosity.

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Материалы REN-TV

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