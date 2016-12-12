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OpTic и Astralis поборются за 250 тысяч долларов в финале ECS

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Канадский коллектив OpTic Gaming и датская Astralis вышли в финал турнира Esports Championship Series Season 2, общий призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов. Победителю и серебряному призеру достанется по 250 и 125 тысяч долларов соответственно. Всего в LAN-финале соревнований приняло участие 8 команд, показавших наилучшие результаты по итогу регулярного сезона в европейском и американском регионах. Чемпион второго сезона ECS определится 12 декабря в Анахайме, США. Стоит отметить, что данное противостояние станет повторением финала ELEAGUE Season 2 недельной давности, где сильнее оказался коллектив из Канады.

 

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Материалы REN-TV

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