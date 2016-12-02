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OpTic Gaming вышла в полуфинал ELEAGUE Season 2

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Канадский коллектив OpTic Gaming вышел в полуфинал турнира ELEAGUE Season 2. В четвертьфинальном матче они переиграли немецкую команды mousesports. Для победы канадцам потребовалось две карты - 2:0.

В следующем раунде OpTic Gaming ждет противостояние с победителем пары Virtus.pro - FaZe Clan. Призовой фонд соревнований составляет 1,1 миллиона долларов, из которых 400 тысяч достанется чемпионам турнира.

ELEAGUE Season 2
Четвертьфинал
OpTic Gaming (Канада) - mousesports (Германия) - 2:0 (16:7 @ de_train, 16:11 @ de_cache)
OpTic Gaming: NAF, tarik, RUSH, mixwell, stanislaw
mousesports: NiKo, chrisJ, Spiidi, denis, loWel

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