OpTic Gaming вышла в полуфинал ELEAGUE Season 2

Канадский коллектив OpTic Gaming вышел в полуфинал турнира ELEAGUE Season 2. В четвертьфинальном матче они переиграли немецкую команды mousesports. Для победы канадцам потребовалось две карты - 2:0.

В следующем раунде OpTic Gaming ждет противостояние с победителем пары Virtus.pro - FaZe Clan. Призовой фонд соревнований составляет 1,1 миллиона долларов, из которых 400 тысяч достанется чемпионам турнира.

ELEAGUE Season 2

Четвертьфинал

OpTic Gaming (Канада) - mousesports (Германия) - 2:0 (16:7 @ de_train, 16:11 @ de_cache)

OpTic Gaming: NAF, tarik, RUSH, mixwell, stanislaw

mousesports: NiKo, chrisJ, Spiidi, denis, loWel