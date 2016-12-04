OpTic Gaming выиграла ELEAGUE Season 2 с призовым фондом 1,1 миллиона долларов

Канадский коллектив OpTic Gaming одержал победу на турнире ELEAGUE Season 2. В финале канадцы переиграли датскую команду Astralis. Для победы OpTic Gaming потребовалось три карты – 2:1. Призовой фонд турнира составил 1,1 миллиона долларов, из которых 400 тысяч досталось чемпионам соревнований. Лучшей командой из СНГ по итогам турнира стала Virtus.pro, занявшая восьмое место и заработавшая 50 тысяч долларов.

ELEAGUE Season 2

Финал

OpTic Gaming (Канада) – Astralis (Дания) – 2:1 (9:16 @de_train, 16:6 @de_cobblestone, 16:11 @ de_overpass)

OpTic Gaming: NAF, tarik, RUSH, mixwell, stanislaw

Astralis: device, depreeh, Xyp9x, Kjaerbye, gla1ve