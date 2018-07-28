OpTic Gaming пригласили в Китай на ZOTAC Cup Masters 2018

Состав OpTic Gaming по CS:GO получил приглашение на ZOTAC Cup Masters 2018, сообщает HLTV. Ранее от участия в соревновании отказалась Team Liquid, вместо которой и были приглашены датчане. Всего в соревновании выступят восемь коллективов. Прямые инвайты также получили Virtus.pro, MIBR и TyLoo. Через квалификации в основной этап пробились VG.FlashGaming, MVP PK, Ghost Gaming и Team Kinguin.

ZOTAC Cup Masters 2018 пройдет в Китае с 24 по 26 августа. Соревнование проведут на площадке Hong Kong Convention and Exhibition Center. Призовой фонд турнира составит 300 тысяч долларов, из которых победитель получит 200 тысяч.