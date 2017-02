Студия Beyond the Summit выдала еще одно приглашение на новый турнир по CS:GO – cs_summit команде OpTic Gaming. Таким образом, европейский коллектив присоединился к бразильцам из SK Gaming. Всего в соревновании примут участие восемь команд. Сколько из них получат прямые приглашения, пока не сообщается. Призовой фонд cs_summit составит 100 тысяч долларов. Он пройдет с 19 по 23 апреля 2017 года в доме студии Beyond the Summit в Лос-Анджелесе.