Определились все участники ESL One в Нью-Йорке

Сегодня завершилась последняя региональная квалификация к турниру ESL One New York 2017. Квоту от Северной Америки завоевала Cloud9, стартовавшая в отборах со второй (закрытой) стадии. В финале квалификации была переиграна канадская Rise Nation со счетом 2:1. Благодаря этой победе Cloud9 завоевала последнюю путевку в Нью-Йорк, где и пройдет LAN-финал турнира.

От Европы прошла французская Team EnVyUs. В финальной встрече она взяла верх на СНГ-коллективом Gambit. Еще шесть команд получили прямое приглашение: датская Astralis, бразильская SK Gaming, американская Team Liquid, польская Virtus.pro, европейская FaZe Clan и украинская Natus Vincere. Последняя является победителем прошлогоднего ESL One New York.

Призовой фонд составляет 250 тысяч долларов. Решающие встречи примет арена "Барклайс Центр" 16 и 17 сентября.