Определились все участники ELEGUE Premier на миллион долларов

В Северной и Южной Америке завершилась последняя региональная квалификация к турниру ELEAGUE CS:GO Premier 2017. Квоту завоевали американская Team Liquid, бразильская Immortals и австралийская Renegades. Ранее французская Team EnVyUs и датская Heroic отобрались от Европы. Остальные 11 участников получили прямое приглашение на LAN-финал. Среди них польская пятерка российской организации Virtus.pro и украинская Natus Vincere.

Заключительный этап первенства стартует в конце сентября в Атланте. Призовой фонд ELEAGUE CS:GO Premier составляет миллион долларов. Напомним, в прошлом году ELEAGUE, входящая в спортивный холдинг Turner Sports, провела турнир категории Major с аналогичным призовым фондом.